Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak (Bugün hava nasıl olacak?)

BAŞKENTTE 3 GÜN YAĞMUR VAR

Çelik, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinde bir sağanak geçişi bekliyoruz. Pazar günü yine gök gürültülü sağanak var. Pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Güney kesimlerinde belki sağanak yine görebiliriz. Salı gününden itibaren Ankara'da yağış beklentimiz yok.

İstanbul'da cumartesi günü için kuzey ilçelerinde yağış bekliyoruz, Karadeniz'e bakan ilçelerinde özellikle akşam saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Pazar İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Pazartesi İstanbul'da hava parçalı çok bulutlu olacak, yağış beklentimiz yok.

İzmir'de de sadece pazartesi kısa süreli bir sağanak geçişi var. Onun dışında bir yağış görülmüyor."