Kavurucu sıcakta zorlu hasat: Hem lezzetli hem doğal

Bölgede üretim yapan bir diğer çiftçi Mustafa Çalışkan ise, bu yıl üreticilerin birçok zorlukla karşılaştığını belirterek, "Sekili bölgesinde çiftçilik yapıyoruz. Burada yaklaşık 700-800 dönüm arazi üzerinde sulu tarım yapıyoruz. Kavun, karpuz, mısır, ay çekirdeği, şeker pancarı, arpa, buğday çeşitli ürünler ekiyoruz. Bu sene karpuz hasadı başladı. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında bitmek üzere, Sekili bölgesi yeni başladı. Bu sene zirai don, aşırı sıcak, zor bir sene geçiyoruz, mücadelemize sürdürüyoruz üretmeye devam ediyoruz. Buradaki karpuz şu anda Türkiye'nin birçok noktasına Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri, Çorum, Konya, Ankara, çevremizdeki bütün illere ve biraz daha ileriye karpuz gönderiyoruz. 12 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde oluşan zirai dondan maalesef biz de etkilendik, çok zordu zararımız büyüktü ama müjdelerimiz devam ettirdik tekrar fidelerimizi diktik. Ondan sonra bir dolu hasarı oluştu, tekrar yeşerttik. Ürünleri aşırı sıcak olunca da üzerini kağıtlarla saman balyaları ile kapattık güneşten koruduk yanmamasını sağladık" diye konuştu.