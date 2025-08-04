Kavurucu sıcakta zorlu hasat: Hem lezzetli hem doğal
Türkiye'nin birçok ilinde karpuz hasadı biterken Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü ve çevresinde karpuz hasadı yeni başladı. Kavurucu sıcaklıkta yapılan hasat, üretici ve tarım işçileri için zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor.
Türkiye'nin pek çok kentinde karpuz hasadı sona ererken, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü ve çevresinde hasat yeni başlıyor. Bölgede organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hem lezzeti hem de doğal üretim şekliyle dikkat çekiyor.