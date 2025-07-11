Kavurucu sıcakta zorlu mesai: 5 kişi yaklaşık 1500 balya taşıyor
Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da hasat yapılan buğday tarlalarında çalışan balya işçileri aşırı sıcakta mesailerini sürdürüyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığı tarlalarda kalan buğday sapları, hayvancılıkta yem olarak kullanılmak amacıyla balya haline getiriliyor.
Balyaların tarladan çiftliklere taşınması ise mevsimlik işçiler tarafından gerçekleştiriliyor.
Sabahın erken saatinde mesaiye başlayan işçiler güneş ve tozdan korunmak için yüz ve kollarını ince kumaşlarla kapatıyor.