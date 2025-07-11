Kavurucu sıcakta zorlu mesai: 5 kişi yaklaşık 1500 balya taşıyor

Kalambak, günde 5 kişi yaklaşık 1500 balya taşıdıklarını dile getirdi.



İşçilerden Rahman Çevik ise çok ağır bir iş yaptıklarını ifade etti.



Aşırı sıcakta çok zorlandıklarını anlatan Çevik, "Çok şükür paramızı kazanıyoruz, zor oluyor ama mücadele ediyoruz. Allah kolaylık veriyor. Tarlada bizi en çok zorlayan şey sıcaklık. Çemberi takıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Buna rağmen ellerimiz patlıyor. Günde 5-6 eldiven değiştiriyoruz." dedi.