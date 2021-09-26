Kaya balı için tehlikeli tırmanış

"HASTALARA VERİYORUZ"

Balın tamamen organik olduğunu belirten Yıldız, Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını da satıyoruz" diye konuştu.