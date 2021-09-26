Kaya balı için tehlikeli tırmanış

DHA 26.09.2021 - 10:14
Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmanarak bal çıkarıyor.
Balın tamamen organik olduğunu belirten Yıldız, Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını da satıyoruz" diye konuştu.