Kaya balı için tehlikeli tırmanış

Batman'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Emekle çıkarılan balın binbir derde deva olduğunu ifade eden, arıcılık yapan Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini söyledi.

DHA 26.09.2021 - 10:14

Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 1

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmanarak bal çıkarıyor.

Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 2
Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 3
Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın" dedi.
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 4

"HASTALARA VERİYORUZ"

Balın tamamen organik olduğunu belirten Yıldız, Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını da satıyoruz" diye konuştu.

Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 5
Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise, "Tehlikeli bir iş ama biz bunun eğitimini aldık. Bu bal bütün hastalıklara şifa diyebiliriz. Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor. Bu nedenle eğitim almamış birisinin bu tehlikeli yolculuğu yapmamasını öneriyoruz" dedi.
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 6
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 7
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 8
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 9
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 10
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 11
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 12
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 13
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 14
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 15
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 16
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 17
Kaya balı için tehlikeli tırmanış - 18

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