Kaya parçası eve düştü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarparak girdiği evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu.

Anadolu Ajansı 19.07.2020 - 14:09

Kaya parçası eve düştü - 1

İçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut mevkisine 500 metre mesafedeki yamaçtan koparak yuvarlanan yaklaşık 1 tonluk kaya parçası, Aydın Otur ve ailesinin yaşadığı evin duvarını yıktı.

Kaya parçası eve düştü - 2

Eve giren kaya parçası, çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu. 

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Aydın Otur, gazetecilere, olayın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, uyandıklarında evin toz bulutuyla kaplandığını söyledi.

Kaya parçası eve düştü - 4

Olayı maddi hasarla atlattıkları için şükrettiklerini dile getiren Otur, çamaşır makinesi sayesinde kendilerine bir şey olmadığını ifade etti.

Kaya parçası eve düştü - 5

Otur'un annesi İnci Engin ise olayın sabah erken saatlerde meydana geldiğini belirterek, büyük bir gürültü ile yataklarından fırladıklarını kaydetti. 

Kaya parçası eve düştü - 6

İlk önce eve araç çarptığını düşündüklerini dile getiren Engin, kendilerine geldiklerinde eve büyük bir kaya girdiğini fark ettiklerini söyledi.

Kaya parçası eve düştü - 7

Engin, çamaşır makinesi sayesinde hayatta olduklarını ifade ederek, "Eğer çamaşır makinesi olmasaydı kaya parçası direkt yattığımız odaya girecekti. Allah bizi korudu" dedi. 

Kaya parçası eve düştü - 8
Kısa süre önce evlerini tadilattan geçirdiklerini anlatan Engin, olayın ardından jandarma ekiplerinin gelerek hasar tespitinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

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