Kayağa 2,5 yaşında başladı, annesi benzinlikte hocasına teslim etti: Şampiyon Berkin ve hocaların hocası babasının acı sonu
Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, hocaların hocası olarak bilinen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta yaşamını yitirdi. Baba ile oğlunun acı ölümünden geriye başarı hikayeleri kaldı...
Milli kayakçı Berkin ve hocaların hocası babası otel yangınında can verdi.