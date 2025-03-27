Kayağa 2,5 yaşında başladı, annesi benzinlikte hocasına teslim etti: Şampiyon Berkin ve hocaların hocası babasının acı sonu

"OLİMPİYATLARA KATILMAK BENİM HAYALİM"

Milli kayakçı Berkin Usta, AA muhabirine 2022 yılında yaptığı açıklamada, sporcu bir aileden geldiğini ve 2,5 yaşından beri bu sporu yaptığını söylemişti. Bu noktaya gelmek için çok emek verdiğini belirten Berkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum."