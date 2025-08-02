Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Engizek Yaylası'ndaki doğal göl, zirvede kayaların arasında oluşan eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş su kaynakları bakımından dikkat çekiyor. Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında yer alan Engizek Yaylası'ndaki ‘Kayaların arasında gizli güzellik' olarak adlandırılan doğal göl, bölgeye çıkan konar-göçerler, doğaseverler ve arıcıların uğrak noktalarından biri haline geldi.