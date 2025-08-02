Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor

"EL DEĞMEMİŞ GÜZELLİKLERDEN BİR TANESİ"

Bölgede yaşayan Niyazi Saygıner, "Burası kuraklık nedeniyle biraz azaldı yoksa çok yüksek ve hızlı akan bir göldür. Buradaki bütün hayvanlar buradan sulanır başka yerde su kalmadığı için. El değmemiş güzelliklerden bir tanesi" dedi.



