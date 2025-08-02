Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Engizek Yaylası'ndaki doğal göl, zirvede kayaların arasında oluşan eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor - 1

Kahramanmaraş su kaynakları bakımından dikkat çekiyor. Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında yer alan Engizek Yaylası'ndaki ‘Kayaların arasında gizli güzellik' olarak adlandırılan doğal göl, bölgeye çıkan konar-göçerler, doğaseverler ve arıcıların uğrak noktalarından biri haline geldi.

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Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor - 2

Su kaynakları zengin olan yayla, son yıllarda yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. Göldeki su seviyesi önceki yıllara göre bir miktar azalsa da, serinliği ve doğal yapısıyla bölgeye gelenleri kendine hayran bırakıyor.

Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor - 3

"EL DEĞMEMİŞ GÜZELLİKLERDEN BİR TANESİ"

Bölgede yaşayan Niyazi Saygıner, "Burası kuraklık nedeniyle biraz azaldı yoksa çok yüksek ve hızlı akan bir göldür. Buradaki bütün hayvanlar buradan sulanır başka yerde su kalmadığı için. El değmemiş güzelliklerden bir tanesi" dedi.

Kayaların arasında oluştu: Manzarasıyla büyülüyor - 4


Yahya Solak ise, "Engizek bölesi bu bölge. Doğal havuz kayalar arasında çıkıyor. Angut kuşları gelip burada yavrularını bırakıp giderler. Doğal ve serin güzel bir yer" diye konuştu.

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