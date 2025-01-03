Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA KOYDU

Bilirkişi raporunda Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile tespit edilmişti.

ÖLDÜRMEKLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, "Bir kişi nasıl itilir?" "Bir kişi nasıl atılır?" gibi bilgileri araştırdığını belirlenmişti.