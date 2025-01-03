Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Yalova'da eşinin "Bir kişi nasıl itilir?" "Bir kişi nasıl atılır?" sorularını araştırdıktan sonra kayalıklardan itilerek düşen Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin soruşturmada Erdal Sözer hakkında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 1

Yalova'da ocak ayında cinayete kurban giden Semiha Sözer cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Erdal Necip Sözer, eşi Semiha Sözer'in ailesi, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 2

Söz verilen Semiha Sözer'in annesi Selma Dursun, sanık avukatının verdiği 15 sayfalık savunmada sürekli kızının hasta olduğu ifadelerinin bulunduğunu belirterek, "Kızım o saatte ne işi vardı orada?" dedi.

Ayrıca sanığın hasta olduğunu ileri sürdüğü kızıyla sürekli gezdiğini de ifade ettiğini hatırlatan Dursun, geçen duruşmada sunduğu kızına ait ses kaydında evladının evliliği yürütebilmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 3

Ailenin avukatları da tanıkların, bilirkişi raporlarının, sanığın çelişkili ifadelerinin ve delillerin, Erdal Necip Sözer'in cinayeti işlediğini gösterdiğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 4

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Sanık avukatının savunması sonrası söz alan sanık Erdal Necip Sözer, bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek tahliyesini ve beratini istedi.

Verilen ara sonrası mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak üzere sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 5

"BUGÜN BİR NEBZE DE OLSA KANI YERDE KALMADI"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan anne Selma Dursun, alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı. Ben ona inanıyorum. Allah, bizim yanımızda, doğrunun yanındaydı. Evladım 32 yaşında gitti. Eşine güvendi, sevdi. 'Evliliğimi kurtarayım.' diye iyi niyetle gitti. Bütün iyi niyetimizi bunlar suiistimal etti. Kararı saygıyla karşılıyorum. Hak yerini buldu."

Avukat Eyyüp Kaplan ise şüpheye yer olmayacak şekilde doğru karar verildiğinin altını çizerek, Semiha Sözer'in katilinin cezasız kalmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 6

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA KOYDU

Bilirkişi raporunda Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile tespit edilmişti.

ÖLDÜRMEKLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, "Bir kişi nasıl itilir?" "Bir kişi nasıl atılır?" gibi bilgileri araştırdığını belirlenmişti.

Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - 7

NE OLMUŞTU?

Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kadının eşi Erdal Necip Sözer, yürütülen soruşturma kapsamında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

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