Kayalıklardan itilerek düşen Semiha'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yalova'da eşinin "Bir kişi nasıl itilir?" "Bir kişi nasıl atılır?" sorularını araştırdıktan sonra kayalıklardan itilerek düşen Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin soruşturmada Erdal Sözer hakkında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Yalova'da ocak ayında cinayete kurban giden Semiha Sözer cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi.
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Erdal Necip Sözer, eşi Semiha Sözer'in ailesi, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.