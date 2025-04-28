Kaybıyla ilgili şüpheler sürüyor: Mehmet Çetin'e ne oldu, bulundu mu?
10 yıl önce gizemli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, uzun bir aradan sonra Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi. Mehmet Çetin, 2013 yılında Isparta'da kaybolmuş ve yıllardır hiçbir iz bulunamamıştı. Ailesi, oğullarının kaybolmasının ardında bir cinayet olabileceğinden şüpheleniyor. Ailenin iddialarına göre, Mehmet’in kaybolduğu dönemde yakın arkadaşı Bayram Akçay, "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde açıklamalar yaparak olayı gizlemeye çalıştı.
Mehmet Çetin Olayı, 2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in akıbetinin yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ailesi, Mehmet'in kaybolmasından şüphelendikleri yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Bayram Akçay, kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde söylentiler yayarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.