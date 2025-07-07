Kaybolan kedisini bulana 2 bin dolar ödül verdi

''GÜNEŞE VE RÜZGARA ÇOK SAVUNMASIZ''

Odin’i bulup getirene 2 bin dolar ödül vereceğini söyleyen Mural, şu ifadeleri kullandı:

“Kedim bu eve, bu düzene alışkın. Odin sadece benim için değil, ailem için de çok kıymetli, hepimiz seferber olduk ama hiçbir yerde bulamadık. O benim çocuğum gibi, çok akıllı bir kedi, asla kendi isteğiyle evini bırakıp gitmez. Odin, Sfenks cinsi tüysüz bir kedi olduğu için güneşe ve rüzgara karşı savunmasız. Tamamen ev ortamında büyüdü, adeta bir bebek gibi bakıldı. Cinsine uygun şekilde özel ilgi isteyen bir kedi. Ara sıra bahçeye çıkarsa da asla uzaklara gitmezdi. Üstelik böbrek hastası olduğu için yalnızca özel mama tüketmesi gerekiyor. Bulan kişiler bu durumu bilmiyorsa, Odin çok zor bir dönemden geçebilir. Gören, duyan, bilen olursa bilgi verirlerse çok mutlu olurum. Odin benim için çok kıymetli bir kedi. Onu hiç yanımdan ayırmadım, seyahat ederken bile yanımda götürürüm. Eşi ve bütün yavruları da bende. Şu an annesiz kaldılar. Odin, manevi olarak hem benim hem de ailem için çok değerli.''