Kaybolan kedisini bulana 2 bin dolar ödül verdi
Adana'da yaşayan 34 yaşındaki avukat Nilüfer Mural, evden kaçıp kaybolan 12 yaşındaki Sfenks cinsi dişi kedisi Odin'in bulunması için 2 bin dolar ödül vereceğini belirterek, sosyal medyada ilanlar paylaştı.
Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi’nde yaşayan Avukat Nilüfer Mural’ın 12 yaşındaki Sfenks cinsi dişi kedisi ‘Odin’, 5 Temmuz'da açık kalan kapıdan çıkarak kayboldu. Çevrede arama yapan Mural, Odin'i bulamayınca sosyal medyada ilan paylaşıp bulana 2 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.