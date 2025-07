Kaybolan kedisini bulana 2 bin dolar ödül verdi

''HER YERİ ARADIK''

Gece gündüz her yerde kedisini aradığını belirten Nilüfer Mural, “Kedim normalde çok akıllıdır ve asla kendi başına kaçacak bir kedi değildir. Kargo için kapıyı açtığımda dışarı çıktığını düşünüyorum. Birinin onu görüp alıp götürdüğünü tahmin ediyorum. Sosyal medyanın her yerinde kayıp ilanları paylaşıyorum, olabildiğince fazla insana ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü bulunduğum semtte gece gündüz her yeri aradık fakat bulamadık. Muhtemelen o anlık bir merakla dışarı çıktı ve benim fark etmediğim bir anda uzaklaştı. Dışarıda, bahçeden fazla uzaklaşmayan bir kediydi. Büyük ihtimalle sokakta gören birileri onu alıp götürdü” dedi.