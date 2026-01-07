Kaybolduktan 8 gün sonra ölü bulunmuştu. Elif Kumal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Araçta dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olması.

Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.