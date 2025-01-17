Kaybolduktan 8 saat sonra bulunan 2 yaşındaki bebek hastaneden taburcu edildi

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, minik kızın taburcu edilerek ailesine teslim edildiğini belirtti. Başhekim Çelik, “İki gün önce Gazipaşa'mıza misafir olarak gelen, Suriye uyruklu Esil M. isimli bebek, misafirliğe geldiği evden uzaklaşarak yaklaşık bir kilometre uzakta, yol kenarında, cam tentesinde veya camlar arasında, jandarmamız ve gönüllüler tarafından bulunmuş olup, yine o gün hastanemize getirilmiştir. Hastanemizde, acil servisimizde ve çocuk uzmanımız tarafından, acil doktorlarımız tarafından bütün kontrolleri, tomografisi ve gerekli kontrolleri yaparak gözlem altına alınmış olup, bugün de sabah saat 10.15'te, sağlığı gayet iyi bir şekilde ailesine teslim edilmiştir. Burada, çocuğunuzun bulunmasına, bulunduktan sonraki tedavi ve rutinlerin yapılmasında emeğe geçen, tüm kolluk gücüne, gönüllülere ve hastanemizin özverili çalışan, hekim ve sağlık personeline teşekkür ediyorum” dedi.