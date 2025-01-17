Kaybolduktan 8 saat sonra bulunan 2 yaşındaki bebek hastaneden taburcu edildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Esil M. isimli bebek, yaklaşık 8 saat sonra kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan minik kız, bugün taburcu edildi.
Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte iki gün önce misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil M. isimli kız bebek, dün saat 17.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu.