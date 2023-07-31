Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok

Trabzon’un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu için başlatılan arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor. Ekipler, genç balıkçıdan herhangi bir ize ulaşamadı.

Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok - 1

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, sosyal medyada “Buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz.” şeklinde ifadelerin yer aldığı bir video paylaşan, 24 yaşındaki İsmail Karaahmetoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

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Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok - 2

Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığının güvenlik kameraları ile tespit edilmesi sonrası denizde arama çalışması başlatıldı.

Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok - 3

AFAD ve Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Karahmetoğlu'nun kayığı denizde boş bulundu.

Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok - 4

HERHANGİ BİR İZ YOK

Kayığı kıyıya çekilen balıkçıyı arama çalışmaları 4'üncü güne girerken, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, helikopter ve polis takviyesiyle arama çalışmalarının kapsamı genişletildi.

Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok - 5

Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) ve helikopterle hava destekli yapılan aramalarında kayıp balıkçıdan bir iz bulunamadı.

Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok - 6
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