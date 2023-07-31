Kayığı denizde boş bulunan İsmail’den 4 gündür haber yok
Trabzon’un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu için başlatılan arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor. Ekipler, genç balıkçıdan herhangi bir ize ulaşamadı.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde, sosyal medyada “Buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz.” şeklinde ifadelerin yer aldığı bir video paylaşan, 24 yaşındaki İsmail Karaahmetoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.