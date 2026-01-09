Kayınvalidesi evden kovdu, anne 3 çocuğuyla hastane mescidine sığındı

Gülcan Yazıcı, eşi cezaevine girmeden önce kayınvalidesinden ayrı bir evleri olduğunu fakat Yazıcı'nın annesinin evine gittikten sonra eşinin evdeki eşyaları satmasıyla kayınvalidesine taşındıklarını anlattı. Kayınvalidesiyle yaşadıkları 6 aydan sonra Yazıcı'nın eşinin 12 yıl hapis cezası almasıyla beraber evden ayrılmalarını ise Yazıcı şöyle anlatıyor:

“Eşimin uzun süreli bir ceza aldığını öğrenince, kayınvalidem 'size bakamam' diyerek bizi istemedi. Zaten kız çocuklarını istemiyorlar, sadece erkek çocuğunu istiyorlar. Ben de evlatlarımın hiçbirini onlara vermek istemiyorum. Evden ayrılırken yanıma hiçbir eşya almadım; zaten eşyalar kayınvalideme aitti, her şeyi öylece bırakıp geldim.”