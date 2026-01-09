Kayınvalidesi evden kovdu, anne 3 çocuğuyla hastane mescidine sığındı
09.01.2026 11:05
İHA
Kocaeli'nde eşinin hapis cezası almasıyla Gülcan Yazıcı, 3 çocuğuyla beraber kayınvalidesi tarafından evden kovuldu. Yazıcı ve çocukları bir hastane mescidine sığınırken, hayırseverler ve belediye aileye yardım eli uzattı.
Olay Körfez ilçesinde yaşandı. Gülcan Yazıcı'nın eşi, işlediği bir suç sebebiyle yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin cezasının onanmasıyla cezaevine giren eşinin ardından Yazıcı'nın birlikte yaşadıkları kayınvalidesi, iddialara göre Gülcan Yazıcı'yı evden kovdu. Kayınvalidenin “Erkek torunumu bırak, diğerlerini de al git” demesiyle erkek çocuğu da dahil 3 çocuğunu alarak evi terkeden Yazıcı, çocuklarıyla beraber Körfez Devlet Hastanesi'nin mescidine sığındı. Eşinin yaşadıkları evdeki eşyaları satmasıyla maddi imkansızlık yaşayan Yazıcı, bir geceyi hastane mescidinde geçirdi. Sonrasında durumu fark eden vatandaşlar Kocaeli Hayırseverler Derneği'ne ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen dernek yönetimi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri aile için harekete geçti. Aile geçici olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.
"EŞİM UZUN YIL CEZA ALINCA BAKMAK İSTEMEDİLER"
Gülcan Yazıcı, eşinin ceza almasıyla başlayan zorlu süreci şöyle anlattı:
“Kayınvalidemle birlikte kalıyordum. Eşim cezaevinde, 12 yıl ceza almıştı. Cezayı duyduklarında beni ve çocuklarımı dışarı attılar, bize bakmak istemediler. Önce bir kız arkadaşıma gittim, iki gün onun yanında kaldım. Ancak annesi bizi kabul etmediği için bir sorun çıkmasın diye oradan ayrılmak zorunda kaldım. Çocukları alıp hastanenin mescidine gittim. Bir geceyi orada geçirdik. Sonra çevredeki yardımseverlere ve derneğe ulaşıp sesimi duyurdum.”
"EVLATLARIMI ONLARA VERMEK İSTEMİYORUM"
Gülcan Yazıcı, eşi cezaevine girmeden önce kayınvalidesinden ayrı bir evleri olduğunu fakat Yazıcı'nın annesinin evine gittikten sonra eşinin evdeki eşyaları satmasıyla kayınvalidesine taşındıklarını anlattı. Kayınvalidesiyle yaşadıkları 6 aydan sonra Yazıcı'nın eşinin 12 yıl hapis cezası almasıyla beraber evden ayrılmalarını ise Yazıcı şöyle anlatıyor:
“Eşimin uzun süreli bir ceza aldığını öğrenince, kayınvalidem 'size bakamam' diyerek bizi istemedi. Zaten kız çocuklarını istemiyorlar, sadece erkek çocuğunu istiyorlar. Ben de evlatlarımın hiçbirini onlara vermek istemiyorum. Evden ayrılırken yanıma hiçbir eşya almadım; zaten eşyalar kayınvalideme aitti, her şeyi öylece bırakıp geldim.”
AİLE YENİ YUVASINA KAVUŞACAK
Dernek yönünden sürecin işleyişini aktaran Kocaeli Hayırseverler Derneği yönetiminden Mehmet Aksakal, "Üç çocuklu bir anneden oluşan bu ailemizi, dün aldığımız bir ihbar üzerine Devlet Hastanesi'nin mescidinde bulduk. Duruma anında müdahale ettik. Ailemizi önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nün konukevinde misafir ettik. Ailemiz için yeni bir ev tutulması ve eşyalarının yerleştirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah bir iki gün içerisinde ailemizi yeni yuvasına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.
Temel ihtiyaçları karşılanan ailenin, tadilatı süren kiralık eve yerleştirileceği öğrenildi.