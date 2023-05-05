Kayıp 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILIYOR

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.