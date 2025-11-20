Kayıp adamdan yedi gündür haber yok, komandolar da sahaya indi
20.11.2025 10:10
DHA
Sivas'ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Musa Uygun'u arama çalışmaları yedi gündür sürüyor. Uygun'u arama çalışmalarına komando timi de katıldı.
Sivas'ta yedi gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Musa Uygun, komando ekipleri tarafından aranıyor.
Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı.
Akşam saatlerinde evine dönmesi beklenen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.
Köylülerin ihbarıyla AFAD ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş komando timi, arazide arama çalışması başlattı.
Yoğun kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun, yedi gündür aranıyor.
Ekiplerin aralıksız yürüttüğü arama çalışmalarında Uygun'a ait bir ize rastlanmadı.
"O AKŞAM ÇOK SİS VARDI"
Köylülerden Ramazan Demir, "Köyün yol ayrımında çok fazla sis vardı. O akşam elektrik de yoktu. Nereye gittiği meçhul. O gün, bu gündür arıyoruz." dedi.