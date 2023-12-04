Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor. Arama çalışmalarına "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisi de katılırken ekipler Erdemir Limanı bölgesinde aramalarına yoğunluk veriyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 1

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 2

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 3

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Ekipler Erdemir Limanı bölgesinde aramalarına yoğunluk veriyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 4

Arama çalışmalarına "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 5

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 6
Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün - 7
DAHA FAZLA GÖSTER