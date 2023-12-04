Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 16'ıncı gün
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor. Arama çalışmalarına "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisi de katılırken ekipler Erdemir Limanı bölgesinde aramalarına yoğunluk veriyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.