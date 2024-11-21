Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti

Türkiye'de kanayan yarası kadın cinayetleri. Bir acı haber de Mersin'den geldi.

Mersin'de ikamet eden Hasan Fırtına, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top'un bir ay önce kayıp olduğunu iddia edip televizyon programına çıktı.

Program yayınına katılan kadın; Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi.