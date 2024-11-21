Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Mersin'de bir süredir kayıp olarak aranan Aybeniz Top'u televizyon programına kadar çıkıp arayan birlikte yaşadığı adam öldürdü. Katil, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti - 1

Türkiye'de kanayan yarası kadın cinayetleri. Bir acı haber de Mersin'den geldi.

Mersin'de ikamet eden Hasan Fırtına, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top'un bir ay önce kayıp olduğunu iddia edip televizyon programına çıktı.

Program yayınına katılan kadın; Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti - 2

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı.

Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti - 3

Tartışmanın büyümesi ile Fırtına, kadını dövüp boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti.

Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti - 4

Top'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti - 5

TOPRAĞA VERİLDİ

Top, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı.

Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirilen Aybeniz Top, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayıp diye televizyon programına çıktı: Bulunca boğarak katletti - 6

TUTUKLANDI

Fırtına ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fırtına, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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