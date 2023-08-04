Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül

Balıkesir'de kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg için 1 milyon lira ödül konuldu.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 1

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 49 gündür devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 2

Sabah gazetesinden Merve Bilkay'ın haberine göre, Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, eşini sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 3

Tüm Balıkesir'den ve Türkiye'den de yardım istediğini duyuran Angela Berzeg, "lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor." ifadelerini kullandı.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 4

HEP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var." dedi.

Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder." ifadelerini kullandı.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 5

Angela Berzeg, şöyle devam etti:

"Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık. Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi aileye duyulan özlem değildi tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 6

ARMUTLU'YA AŞIKTI

Korhan Berzeg'in Gönen'deki kerpiçten yapılmış aile yadigari evini yıllar içinde restore ettiğini ve 15 yıldır yaz aylarında oraya gidip kaldıklarını anlatan Berzeg, "Korhan, Armutlu'ya, o köye aşıktı. 17 Haziran'da yürüyüşe çıktı ve 49 gündür hiçbir iz yok kocamdan. Korhan'ın herhangi bir hastalığı yoktu. Dinç ve sağlıklıydı. Zaman zaman unutkanlık yaşardı, yaşının getirdiği bir şey." ifadelerini kullandı.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 7

"DÖNÜNCE ONA İMAMBAYILDI YAPACAĞIM"

Kendisinin bir İngişiz olduğunu ancak Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Angele Berzeg, burada yaşamaktan keyif aldığını ve hemen hemen bütün Türkiye yemeklerini yapabildiğini ifade etti. Berzeg, "Korhan döndüğünde ona en sevdiğimiz yemek olan İmam Bayıldı'yı yapacağım." dedi.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 8

"ÖZAL, BAKANLIK TEKLİF ETMİŞTİ"

Angela Berzeg, Korhan Berzeg'in Dünya Bankası'nda çalışırjen dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bakanlık teklif ettiğini dile getirdi ve "orhan bunu istemedi. Şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Korhan'ın öğrencisiydi." dedi.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 9

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ailenin avukatı ise Korhan Berzeg'in kaybolmasına yönelik açılan soruşturmanın Bandırma Adliyesi'ne bağlı Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 10

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 11

NE OLMUŞTU?

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül - 12

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı. Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına katılıyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de çalışmalara istihbari destek veriyor.

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