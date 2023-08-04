Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül

HEP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var." dedi.

Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder." ifadelerini kullandı.