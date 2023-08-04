Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında 49. gün: Bulana 1 milyon TL ödül
Balıkesir'de kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg için 1 milyon lira ödül konuldu.
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 49 gündür devam ediyor.