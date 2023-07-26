Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 40. gün: 210 kilometrelik alan tarandı
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina" ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 40'ıncı gününe girdi. Bu zamana kadar 210 kilometrekarelik alan havadan ve karadan tarandı. Gözden kaçma ihtimaline karşın Berzeg'in evinin önünden tekrar başlatılan aramalarda; kontrol edilen 80 kilometrelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan ve Balıkesir'de kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor.