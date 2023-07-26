Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 40. gün: 210 kilometrelik alan tarandı

NE OLNMUŞTU?

Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada telefonunu bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleri ile arama başlatıldı.