Kayıp ekonomistten 15 gündür iz yok
Balıkesir Gönen'de kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor. Çalışmalara Ankara'dan gelen 15 kişilik jandarma ekibi de katıldı. Ancak hala Berzeg'den bir ize rastlanmadı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 15'inci gününde sürüyor.