Kayıp Elif Kumal'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı
04.01.2026 14:18
AA, İHA
Balıkesir'de sevgilisi ile tartışıp kamp yaptığı bölgeden ayrıldığı ileri sürülen Elif Kumal'dan günlerdir haber alınamıyor. Genç kadının, kampa gitmek için evinden çıktığı anın görüntüsü ortaya çıktı.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı erkek arkadaşıyla tartışıp bölgeden ayrıldığı iddia edilen Elif Kumal'dan 27 Aralık 2025 gününden bu yana haber alınamıyor.
Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, genç kadının kamp yaptığı alana gitmek için evden çıktığı anın görüntüsü ortaya çıktı.
KAMP ALANINA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI
27 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde Kumal, evinden çıkarken görülüyor.
Kapıdağ Yarımadası'na gitmek üzere evden çıktığı görülen Elif, bir süre sonra kameradan uzaklaşıyor.
Söz konusu görüntünün, kayıp kadının şu ana kadar ortaya çıkan son görüntüsü olduğu belirtiliyor.
GENİŞ BİR ALAN TARANDI, İZE ULAŞILAMADI
Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana, çalışmalarda ekipler hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde görev yapıyor.
Kamp alanındaki gölet, sonar cihazıyla arandı.
OFF-ROAD EKİPLERİ DE DESTEK VERİYOR
Jandarmanın iz köpekleri, ormanlık alanı taradı. Elif Kumal'ı arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadı.
Çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Balıkesir Valiliği'nden arama çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada çalışmaların 483 personel ile sürdürüldüğü anlatıldı.
Valilik açıklamasında, "Vatandaşımızı bulmak için bütün ekiplerimiz denizden ve havadan yoğun bir arama çalışması gerçekleştirmektedir." denildi.
ERDEK'TE KAMP YAPAN GENÇLER: SİLAH SESİ DUYDUK
Arama çalışmaları devam ederken aynı bölgede kamp yapan gençler olayın yaşandığı gece silah sesi duyduklarını söyledi.
Genç kadının kaybolduğu gün bölgede kamp yapan gençler o gece neler yaşandığını şu sözlerle anlattı:
"Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi.
- Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti bir aracın geçip geçmediğini sordu.
- Biz de geçmediğini söyledik. Bize gelip 'Kız arkadaşım kayboldu.' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadının kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da çıkar arardık."
NE OLMUŞTU?
Olay, 27 Aralık 2025 gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal, erkek arkadaşıyla gittiği Balıkesir'deki kamp alanından iddiaya göre 27 Aralık 2025'te aracıyla ayrıldı bir daha haber alınamadı.
Elif Kumal'ın tartıştığı sevgilisi E.G. ile bir arkadaşı gözaltındaydı. Delil olmadığı için serbest bırakılan iki kişiye ait dijital materyaller inceleniyor.