Kayıp Elif'i 500 kişi arıyor. Görgü tanıkları o geceyi anlattı
03.01.2026 16:38
İHA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kampta sevgilisiyle tartışan ve bölgeden ayrıldığı iddia edilen Elif Kumal, bir haftadır aranıyor. Genç kadının kaybolduğu gün bölgede kamp yapan gençler o gece şahit olduklarını anlattı.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı (33) arama çalışmaları sürüyor.
Kamp alanındaki gölet, sonar cihazıyla arandı. Jandarmanın iz köpekleri, ormanlık alanı taradı. Kayıp Elif Kumal'ı arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadı.
ERDEK'TE KAMP YAPAN GENÇLER, SİLAH SESİ DUYDUKLARINI SÖYLEDİ
Genç kadının kaybolduğu gün bölgede kamp yapan gençler o gece neler yaşandığını şu sözlerle anlattı:
“Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bize gelip 'Kız arkadaşım kayboldu.' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadının kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da çıkar arardık yani."
NE OLMUŞTU?
Olay, 27 Aralık 2025 gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal, erkek arkadaşıyla gittiği Balıkesir'deki kamp alanından iddiaya göre 27 Aralık 2025'te aracıyla ayrıldı bir daha haber alınamadı.
Elif Kumal'ın tartıştığı sevgilisi E.G. ile bir arkadaşı gözaltındaydı. Delil olmadığı için serbest bırakılan iki kişiye ait dijital materyaller inceleniyor.
HENÜZ BİR İZE RASTLANMADI
Gönüllülerle beraber 500 kişi Elif Kumal'a ait bir iz arıyor. Aramalar, Manastır mevkii ve Ballıpınar köyünde yoğunlaştı.
Bölgede saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle havadan arama yapılamadı.