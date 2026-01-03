Kayıp Elif'i 500 kişi arıyor. Görgü tanıkları o geceyi anlattı

Genç kadının kaybolduğu gün bölgede kamp yapan gençler o gece neler yaşandığını şu sözlerle anlattı:

“Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bize gelip 'Kız arkadaşım kayboldu.' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadının kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da çıkar arardık yani."