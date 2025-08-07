Kayıp Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Muhsin Muhammed'in ifadesi ortaya çıktı

KARDEŞİ DE SUÇLUMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olaylarla ilgili ifadesi alınan kardeşi Asaad Monsin M.M. (27) Fransızca öğretmeni olduğunu ve 2017 yılında ağabeyi ile birlikte Türkiye’ye geldiğini söyleyerek "Burada bir iş yapmıyoruz. Babamızın gönderdiği paralarla hayatımızı sürdürüyoruz" dediği öğrenildi.

"Ağabeyim Türkiye’ye geldikten sonra Şanlıurfa'da oturmaya başladık. Orada üniversite ortamına girip sosyalleşti. Bir süre burada kaldıktan sonra Eskişehir’e taşındık. Orada iki ayrı evde oturduk. Ben ağabeyim orada olmadığı zamanlar evde tek başıma hiç kalmadım. Parkelerin altında bulunan kanlarla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.