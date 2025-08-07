Kayıp Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Muhsin Muhammed'in ifadesi ortaya çıktı
Eskişehir'de 4 yıl önce öldürülen Sally Ali'nin katilinin, 7 yıldır kayıp olan Emine Özkaya'nın sevgilisi olduğu anlaşıldı. Akıllara seri cinayetler olabileceği düşüncesi gelirken katil Muhsin Muhammed'in cezaevinde verdiği ifade ortaya çıktı. Ayrıca eski sevgilisinin katil için "O tam bir psikopattı." dediği de öğrenildi.
7 yıl önce kaybolan Emine Özkaya soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıktı.
2018'de Emine Özkaya, 2021'de ise Iraklı Sally Ali, Eskişehir'de kayboldu. İkisinin de son görüştüğü kişi aynıydı.
4 yıldan beri cinayetten cezaevinde olan Muhsin Muhammed'in Sally Ali'nin katili ile Emine Özkaya'nın sevgilisi olduğu 7 yıl sonra tespit edildi.