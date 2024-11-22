Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla baraj kapakları kapatıldı.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 1

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den (22) 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 2

En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için, 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 3

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 3'üncü günde de devam ediyor.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 4

Çalışmalar, 8 arama-kurtarma teknisyeni, 3 dron operatörü ve termal kameralı drone, Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç, 1 su üstü bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam, Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden 2 kurbağa adam, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan 6 SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü arama ekibi ile sürüyor.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 5

Cizre-Silopi güzergahı boyunca askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personeller de sınır hattı boyunca kıyı şeridindeki sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda çalışma başlattı.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 6

Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla da Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin kapakları kapatıldı.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 7

Devam eden çalışmalarda, Yalgattekin'e ait bir ize rastlanmadı.

Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 8
Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 9
Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı - 10
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