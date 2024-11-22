Kayıp Hüsamettin için Dicle Nehri'nde arama çalışması: Baraj kapakları kapatıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Nehrin debisinin düşürülmesi amacıyla baraj kapakları kapatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den (22) 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.