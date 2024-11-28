Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde

İstanbul Aşiyan sahilinde denize düşen kadın ve onu kurtarmak için peşinden atlayan kardeşinden 5 gündür haber yok. Arama-Kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayşe ve Velat Can kardeşlerin ailesi umutla iyi bir haber almayı bekliyor.

Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde - 1

İskelede fotoğraf çekerken dengsesini kaybedip denize düşmüş, kardeşi de peşinden atlamıştı.

İstanbul Aşiyan sahilinde sürüklenen Ayşe ve Velat Can kardeşler, 23 Kasım'dan beri aranıyor. Ancak henüz bir ize ulaşılamadı.
Aileleri tedirgin bir bekleyiş içerisinde. Umutla iyi bir haber bekliyor bir yandan ekiplere estek veriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde - 2

İki kardeş, İspanya'da yaşıyordu. Tatil için Türkiye'ye geldiler.

29 yaşındaki Ayşe Can fotoğraf çektirmek isterken denize düşünce, kardeşi hiç tereddüt etmeden onu kurtarmaya çalıştı.

Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde - 3

Ekipler arama çalışmaları çerçevesinde denizi havadan da dronla tarıyor.

Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde - 4
Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde - 5
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