Kayıp kardeşlerden hala haber yok! Aramalar 5. gününde

İskelede fotoğraf çekerken dengsesini kaybedip denize düşmüş, kardeşi de peşinden atlamıştı.



İstanbul Aşiyan sahilinde sürüklenen Ayşe ve Velat Can kardeşler, 23 Kasım'dan beri aranıyor. Ancak henüz bir ize ulaşılamadı.

Aileleri tedirgin bir bekleyiş içerisinde. Umutla iyi bir haber bekliyor bir yandan ekiplere estek veriyor.