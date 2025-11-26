Kayıp köpeğini bulana 50 bin lira ödül verecek

İşi nedeniyle çok sık şehir dışına çıktığını belirten Küçüksille, ‘’Köpeğimi, Şule ablaya bırakırdım. Normalde geceleri hep onunla yatardı. Ama yangından sonra evde Yaşar'ın ölüsünü bulamayınca, o gece hiç eve girmemiş olabileceğini düşündüm. İçlerinden ilk müdahale ile bahçeden kaçan köpekler olmuş, büyük ihtimalle Yaşar da onlardan biri. Hareketli bir köpekti" ifadelerini kullandı.

İhbarlar doğrultusunda Belen, Haykıran, Hasanlar ve Görece köylerinde detaylı arama yaptıklarını söyleyen Küçüksille, "Belli yerlere kamera koyduk. Yaşar'ın ve benim kıyafetlerimden bıraktık, belki kokudan tanır diye. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Çok akıllı bir köpekti, döneceğine inanıyorum'' dedi.