Kayıp köpeğini bulana 50 bin lira ödül verecek
26.11.2025 10:01
DHA
İzmir'de yaşayan Ayşe Küçüksille, kaybolan köpeği Yaşar'ı bulana 50 bin lira ödül vereceğini duyurdu.
Menemen'de yaşayan Ayşe Küçüksille, köpeği 'Yaşar'ı 15 Kasım'da arkadaşı Şule Çörekçi'ye (52) emanet etti. Ancak Çörekçi, aynı gün evinde çıkan yangında kedileriyle birlikte hayatını kaybetti. Yangın sırasında Küçüksille'nin dışarı kaçtığı sanılan köpeği 'Yaşar' kayboldu. Yanan evin çevresi ve civar köylerde kapı kapı, sokak sokak gezerek köpeğini arayan Küçüksille, bulana 50 bin lira ödül vereceğini söyledi.
''CESEDİ YOKTU''
Önce arkadaşının evinde çıkan yangında köpeği Yaşar'ın da ölmüş olabileceğini düşündüğünü belirten Küçüksille, "Ancak cesedi yoktu. Sebebi halen araştırılan o yangında evin içinde arkadaşım Şule, 80'den fazla kedisi ve iki köpeğiyle yaşıyordu. Kendisiyle birlikte birçoğu yanarak öldü'' dedi.
''BELLİ YERLERE KAMERA KOYDUK''
İşi nedeniyle çok sık şehir dışına çıktığını belirten Küçüksille, ‘’Köpeğimi, Şule ablaya bırakırdım. Normalde geceleri hep onunla yatardı. Ama yangından sonra evde Yaşar'ın ölüsünü bulamayınca, o gece hiç eve girmemiş olabileceğini düşündüm. İçlerinden ilk müdahale ile bahçeden kaçan köpekler olmuş, büyük ihtimalle Yaşar da onlardan biri. Hareketli bir köpekti" ifadelerini kullandı.
İhbarlar doğrultusunda Belen, Haykıran, Hasanlar ve Görece köylerinde detaylı arama yaptıklarını söyleyen Küçüksille, "Belli yerlere kamera koyduk. Yaşar'ın ve benim kıyafetlerimden bıraktık, belki kokudan tanır diye. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Çok akıllı bir köpekti, döneceğine inanıyorum'' dedi.
Köpeği Yaşar'ın geçirdiği gençlik hastalığı nedeniyle sürekli başının titrediğini söyleyen Küçüksille, kuyruğunun ucunun beyaz olduğunu, kulaklarının ucuna doğru siyahlaştığını ve 4 patisinin üstünün de beyaz olduğunu hatırlattı.
Küçüksille, "Bulana vermek üzere 50 bin lira ödül koyduk. Adına çok duyarlı. Hem mavi tasması hem de gri pire tasması var. Ne olur, yerini bilen ya da gören varsa haber versin'' dedi.