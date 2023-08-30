Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir

İstanbul’dan tatile geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran günü kaybolan Korhan Berzeg’in yanındaki Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra eve geri döndü. Sağlıklı ve bakımlı olduğu görülen Tina’nın, arazide kalmadığı ve alıkonulduğu değerlendiriliyor. Tina’nın geri dönmesi üzerine ekipler çalışmalarına hız verdi. Sabah erken saatlerde Tina’yı da alıp, yakın bölgede keşfe çıkan ekipler, uzmanlardan alınacak tavsiyelerin ardından yeni bir arama rotası belirleyecek.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 1

Dünya Bankası’nda bir dönem “Asya Direktörü” olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi.

17 Haziran günü, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgede, çok sayıda uzman ekibin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 2

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Drone ve İHA’ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrelik alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı.

Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı.

Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı’nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg’in evinin önünden 3’üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 3

SORUŞTURMAYA MİT DE DAHİL OLDU

MİT’in de katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelendi. Savcılık, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı.

Berzeg’in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 4

TİNA SAĞLIKLI VE BAKIMLI HALDE GERİ DÖNDÜ

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg’in evinden birlikte ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra, dün, evine döndü.

Armutlu Mahallesi’ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeglerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina’yı görenlerin ihbarı üzerine, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman olay yerine gitti.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 5

Erman’ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince, Berzeg’in eşi Angela Berzeg’e haber verildi.

Angela Berzeg, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükada'daki evinden Armutlu Mahallesi’ne gelip, köpeği teslim aldı.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 6

KÖPEĞİN ALIKONULDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

74 gün sonra dönen Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Köpeğin yakın bir bölgede alıkonulduğu ihtimali üzerinde durulurken, bırakıldığı ya da kaçtığı da değerlendiriliyor.

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden yola çıkan ekipler, Korhan Berzeg’i bulmak için yeni bir yol haritası oluşturacak. Köpek eğitim uzmanlarından destek alan arama kurtarma ekipleri, köpek Tina’nın kendilerini, sahibi Korhan Berzeg’in yanına götürmesi için çalışma yürütüyor.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 7

YENİDEN KEŞİF YAPILDI

Berzeg’i arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde bu yönde yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri, Tina’yı da yanlarına alarak, kısıtlı sayıdaki personelle yakın bölgede keşif çalışması gerçekleştirdi. Uzmanlardan alınacak tavsiye ve bilgilerin ardından Tina’nın da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor.

“YÜKSEK BİR BÖLGEDE OLABİLİR”

Öte yandan Samsun’da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, Armutlu Mahallesi’ndeki evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan ve sonuç alınamayan bölge de yeniden taranacak.

Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir - 8

“O KADAR UZUN SÜREDE KÖPEĞİN TEMİZ OLMASI İLGİNÇ”

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, Gönen'de kaybolduktan 74 gün sonra eve geri dönen Tina isimli Doberman cinsi köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının ilginç olduğunu söyledi.

Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen Yalçın, “Köpekler sadık hayvanlardır. Doberman ırkı köpeklerin koruyucu özelliği çok fazladır. Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, 'alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması' ihtimalini getiriyor. Köpekler doğada uzun süre kalabilir. Özel eğitim görmüş olan Doberman ırkı bu köpek, ilk zamanlar sahibinin yerini birilerine göstermek istemiş olabilir ancak 74 gün uzun bir süreç olduğu için unutmuş olabilir ama yerini gösterebilir de. Böyle bir durum da var.” dedi.
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