Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular | Sağlıklı ve bakımlı, alıkonulmuş olabilir
İstanbul’dan tatile geldiği memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran günü kaybolan Korhan Berzeg’in yanındaki Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra eve geri döndü. Sağlıklı ve bakımlı olduğu görülen Tina’nın, arazide kalmadığı ve alıkonulduğu değerlendiriliyor. Tina’nın geri dönmesi üzerine ekipler çalışmalarına hız verdi. Sabah erken saatlerde Tina’yı da alıp, yakın bölgede keşfe çıkan ekipler, uzmanlardan alınacak tavsiyelerin ardından yeni bir arama rotası belirleyecek.
Dünya Bankası’nda bir dönem “Asya Direktörü” olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi.
17 Haziran günü, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.
Kayıp ihbarı üzerine bölgede, çok sayıda uzman ekibin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.