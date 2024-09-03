Kayıp Narin bulundu mu? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama: Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? (Narin’i arama çalışmalarında son durum)
“Narin bulundu mu” sorusu sorulmaya devam ederken, Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran’dan gelecek haberi bekliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin’in amcası ve yaşadığı köyün muhtarı Salim Güran, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Narin’i arama çalışmalarına ilişkin son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Bakan Tunç, amca Güran’ın şüphe üzerine tedbiren tutuklandığını söyledi.
Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.