Kayıp Narin bulundu mu? Arama çalışmaları ve soruşturmada son durum: Amcası tutuklandı, sahadaki çalışmalar sürüyor
Türkiye, kayıp Narin’den gelecek haberi bekliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin’in amcası ve yaşadığı köyün muhtarı Salim Güran, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Narin’i arama çalışmalarına ilişkin son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Bakan Tunç, “Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı.” dedi.
Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.