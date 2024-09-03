Kayıp Narin bulundu mu? Arama çalışmaları ve soruşturmada son durum: Amcası tutuklandı, sahadaki çalışmalar sürüyor

SON AÇIKLAMA ADALET BAKANI TUNÇ’TAN

Narin’i arama çalışmaları ile soruşturmaya ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

“Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli Tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı.” diyen Bakan Tunç, “Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması.” şeklinde konuştu.