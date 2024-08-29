Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran soruşturmasında Adli Tıp raporu tamamlandı: Ağabeyinin kolundaki ısırık kime ait?
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları gönüllülerle birlikte binlerce personel ile devam ediyor. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu ortaya çıkarken bu gelişme ardından vatandaşlar, "Narin bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Kolunda ısırık izi olduğu belirlenen E.G, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Ağabey E.G’nin kolundaki ısırık izi incelendi, beklenen rapor çıktı. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey, İstanbul’dan tekrar Diyarbakır’a götürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.
Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 9. gününde sürüyor.