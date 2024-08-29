Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran soruşturmasında Adli Tıp raporu tamamlandı: Ağabeyinin kolundaki ısırık kime ait?

"ÇEMBER ÇOK DARALDI"

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlarım, Narin'imiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda, Narin'imize ulaşacağız. Olay yeri incelemesinden tutun, kriminal ekiplerimiz en ince, hassas konulara değinmiştir, en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000'den fazla komando, halihazırda ikinci, üçüncü defa bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzer birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı, asılsız olsa da her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkanları kullanılıyor. Merak etmeyin, isteğimiz bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmaktır. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini burada vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin'in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın zamanda sonucunu alacağız."