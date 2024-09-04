Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ı arama çalışmalarına mezarlıkta devam edildi (İşte çalışmalarında son durum)
“Narin bulundu mu” sorusu sorulmaya devam ederken, Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran’dan gelecek haberi bekliyor. Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ı arama çalışmaları 15'inci gününde de devam ediyor. Narin’i arama çalışmaları tam gaz sürerken bugün, mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.
Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.