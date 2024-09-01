Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ı aramalar sulama kanalına yoğunlaştırıldı (Çalışmalar hakkında son durum)
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken olayla ilgili soruşturmada küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. gözaltına alındı. Bugün yeniden başlatılan arama çalışmalarında komandolar da araziye inerek delil aradı. Küçük kızı arama çalışmaları ise köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 12'inci günde de sürüyor. Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.