Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ı arayan ekipler ikiye ayrıldı (Narin’i arama çalışmalarında son durum)

"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”