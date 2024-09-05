Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ı arayan ekipler ikiye ayrıldı (Narin’i arama çalışmalarında son durum)
Kayıp Narin’i arama çalışmaları 16’ncı gününde devam ediyor. “Narin bulundu mu?” sorusu sorulmaya devam ederken, bölgede çalışma yürüten ekipler ikiye ayrıldı. İlk ekip Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos saat 15.15 öncesini ikinci ekip ise bu tarihten sonrasını araştırıyor. Ekipler son olarak Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlıkta görüntüleme cihazı ile bir arama yaptı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.