Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi E.G., gözaltına alınmıştı. Adli tıp incelemesinde kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemedi. 18 yaşındaki ağabey, gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 1

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10. gününde sürüyor.

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Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 2

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 3

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 4

Raporda, ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 5

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltı süresi uzatılan ağabey ise dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 6

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

Kayıp Narin'i arama çalışmaları da sürüyor. Bölge, havadan ve karadan karış karış tarandı.

Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 7

Mahallenin etrafındaki 16 kilometrekarelik alanda çalışma yürütüldü.

Aramalarda deprem gibi afetlerde kullanılan yer altı görüntüleme cihazı da kullanıldı.

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum) - 8

Çalışmalarda son olarak, bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki derede bir terlik bulunmuş ancak aile terliğin kızlarına ait olmadığını söylemişti.

Şu ana kadar yapılan aramalarda, küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

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