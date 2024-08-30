Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken olayla ilgili soruşturmada küçük kızın ağabeyi E.G., gözaltına alınmıştı. Adli tıp incelemesinde kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu tespit edilemedi. 18 yaşındaki ağabey, gece saatlerinde serbest bırakıldı.
Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10. gününde sürüyor.