Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası gözaltında, aramalar sulama kanalına yoğunlaştırıldı (Çalışmalar hakkında son durum)

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.