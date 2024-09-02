Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası için tutuklama talebi (Çalışmalar hakkında son durum)
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Komandolar, araziye inerek delil ararken küçük kızı arama çalışmaları ise köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 13'üncü günde de sürüyor.
Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.