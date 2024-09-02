Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı (Çalışmalar hakkında son durum)
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar S.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 13'üncü günde de sürüyor.
Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.