Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran’ı arayan ekipler ihbar üzerine harekete geçti: Çalışmalar derede yoğunlaştı
Kayıp Narin’i arama çalışmaları 17’nci gününde devam ediyor. Narin Güran’dan bir iz arayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken küçük çocuğa ilişkin yeni bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi’nde yoğunlaştıdı. Bölgeye gelen ekipler, su altında arama gerçekleştirdi. Ekiplere dere yatağındaki iz takip köpekleri de eşlik etti. Bölgede Narin’i arama çalışmaları sürüyor.
Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin’i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.