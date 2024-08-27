Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Son çalışmalara ilişkin bilgi veren anne Yüksel Duran, şu anda gözaltı olmadığını dile getirerek "Beni de götürüyorlar, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyorlar." dedi. Bütün ailesinin mahvolduğunu da sözlerine ekleyen anne, "Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı." diye konuştu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.