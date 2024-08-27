Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Son çalışmalara ilişkin bilgi veren anne Yüksel Duran, şu anda gözaltı olmadığını dile getirerek "Beni de götürüyorlar, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyorlar." dedi. Bütün ailesinin mahvolduğunu da sözlerine ekleyen anne, "Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı." diye konuştu.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 1

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 2

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 3

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 4

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 5

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 6

ANNEDEN YENİ AÇIKLAMA

Anne Yüksel Güran, kızı Narin'i istediğini ifade ederek, başka annelerin ağlamaması ve başka Narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 7

Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, “O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum.” dedi.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 8

Şu an gözaltı olmadığını ifade eden Yüksel Güran, şöyle konuştu:

“Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün.”

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 9

"BÜTÜN AİLEM MAHVOLDU"

“Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz.” diyen anne Güran, “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm.” şeklinde konuştu.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 10

Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, “Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım.” diye konuştu.

Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 11
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 12
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 13
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 14
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 15
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 16
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 17
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 18
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 19
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 20
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 21
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 22
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 23
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 24
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 25
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 26
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 27
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 28
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 29
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 30
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 31
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 32
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 33
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 34
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 35
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 36
Kayıp Narin Güran bulundu mu? Anneden çalışmalar hakkında son açıklama - 37
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