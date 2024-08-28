Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık"

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise sonuca çok yaklaştıklarını belirterek "Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye konuştu.

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 2

Arama çalışmalarının 8. gününde bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 3

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi.

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 4

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 5

"47 EV İLE 22 METRUK BİNADA ARAMA İCRA EDİLDİ"

Arama çalışmalarının 8'inci gününde Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan harekat merkezinde konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Yıldırım, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde bulunmaktayız. Burası ilkokul ve jandarmamızın ilkokul içerisinde kurduğumuz harekat merkezinde, kızımız Narin Güran'ı arama çalışmaları faaliyetleri devam etmektedir. Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığımızdan 1030, AFAD'dan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 53, Dicle Üniversitesi'nden 80 ve gönüllü 180 olmak üzere toplam 7 kurumdan 1710 kişi, Narin'imizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 dron takviyesi yapıldı. Karadan 55 kilometrekarelik alan ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu ve 24 kilometre su kanalı aranmıştır. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahıs sorgulanmıştır. 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama icra edilmiş. 16 plaka tanıma sistemi (PTS) noktası ile 78 kamera incelenmiş, 8’i şüpheli 58'i tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesi alınmış, 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Kızılay ve AFAD tarafından 750 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır." dedi.

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 6

"ÇEMBER ÇOK DARALDI"

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlarım, Narin'imiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda, Narin'imize ulaşacağız. Olay yeri incelemesinden tutun, kriminal ekiplerimiz en ince, hassas konulara değinmiştir, en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000'den fazla komando, halihazırda ikinci, üçüncü defa bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzer birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı, asılsız olsa da her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkanları kullanılıyor. Merak etmeyin, isteğimiz bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmaktır. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini burada vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin'in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın zamanda sonucunu alacağız."

Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık" - 7

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.

İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

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