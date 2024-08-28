Kayıp Narin Güran ile ilgili bir gözaltı: "Sonuca çok yaklaştık"

"47 EV İLE 22 METRUK BİNADA ARAMA İCRA EDİLDİ"
Arama çalışmalarının 8'inci gününde Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan harekat merkezinde konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Yıldırım, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde bulunmaktayız. Burası ilkokul ve jandarmamızın ilkokul içerisinde kurduğumuz harekat merkezinde, kızımız Narin Güran'ı arama çalışmaları faaliyetleri devam etmektedir. Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığımızdan 1030, AFAD'dan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 53, Dicle Üniversitesi'nden 80 ve gönüllü 180 olmak üzere toplam 7 kurumdan 1710 kişi, Narin'imizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 dron takviyesi yapıldı. Karadan 55 kilometrekarelik alan ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu ve 24 kilometre su kanalı aranmıştır. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahıs sorgulanmıştır. 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama icra edilmiş. 16 plaka tanıma sistemi (PTS) noktası ile 78 kamera incelenmiş, 8’i şüpheli 58'i tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesi alınmış, 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Kızılay ve AFAD tarafından 750 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır." dedi.