Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise sonuca çok yaklaştıklarını belirterek "Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye konuştu. Öte yandan mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki alanda bir çocuk terliği daha bulundu. Aile, terliğin numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu belirtti. Soruşturmaya ilgili yeni bir açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 1

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 8. gününde sürüyor.

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Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 2

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 3

Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 4

BİR TERLİK DAHA BULUNDU; NUMARASI UYUŞMADI

Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 5

"47 EV İLE 22 METRUK BİNADA ARAMA İCRA EDİLDİ"

Arama çalışmalarının 8'inci gününde Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan harekat merkezinde konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığımızdan 1030, AFAD'dan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 53, Dicle Üniversitesi'nden 80 ve gönüllü 180 olmak üzere toplam 7 kurumdan 1710 kişi, Narin'imizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 dron takviyesi yapıldı. Karadan 55 kilometrekarelik alan ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu ve 24 kilometre su kanalı aranmıştır. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahıs sorgulanmıştır. 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama icra edilmiş. 16 plaka tanıma sistemi (PTS) noktası ile 78 kamera incelenmiş, 8’i şüpheli 58'i tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesi alınmış, 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Kızılay ve AFAD tarafından 750 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır." dedi.

Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 6

"ÇEMBER ÇOK DARALDI"

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlarım, Narin'imiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda, Narin'imize ulaşacağız. Olay yeri incelemesinden tutun, kriminal ekiplerimiz en ince, hassas konulara değinmiştir, en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000'den fazla komando, halihazırda ikinci, üçüncü defa bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzer birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı, asılsız olsa da her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkanları kullanılıyor. Merak etmeyin, isteğimiz bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmaktır. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini burada vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin'in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın zamanda sonucunu alacağız."

Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında - 7

BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 

1 kişininin gözaltında olduğunu belirten Tunç şunları kaydetti:

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.

Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

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