Kayıp Narin Güran soruşturmasında son durum: Ağabey gözaltında
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise sonuca çok yaklaştıklarını belirterek "Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye konuştu. Öte yandan mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki alanda bir çocuk terliği daha bulundu. Aile, terliğin numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu belirtti. Soruşturmaya ilgili yeni bir açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.
Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 8. gününde sürüyor.