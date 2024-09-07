Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı

Kayıp Narin’i arama çalışmaları sürüyor. Narin Güran’ı arayan ekipler, 18 gündür bölgede bir iz ararken, bugün kayıp Narin’e ilişkin yeni bir ihbar geldi. İhbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazı ile yaptığı aramalarda, Narin’e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 1

Kayıp Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor.

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 2

BUGÜN YENİ İHBAR GELDİ

Çalışmalar bugün 18'inci gününe girerken, yapılan ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette yeniden arama yapıldı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 3

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI İLE ARAMA YAPILDI

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yaptı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 4

NARİN BULUNDU MU?

Dalgıç ekipler gölette uzun şişlerle, diğer ekipler de kayalık bölgelerde iz takip köpekleri ile arama gerçekleştirdi.

Ancak Narin’e ait herhangi bir iz bulunamadı.
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 5

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 6

Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

Çalışmaların 15’inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

Ancak burada da herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 7

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

Ancak ağabey serbest bırakıldı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 8

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 9

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 10

“TUTUKLAMA BİR TEDBİR”

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 11

KOMANDOLAR DA SAHADA

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 12

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 13

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARININ YOĞUNLAŞTIĞI YER

Arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 14

ARAÇLAR DURDURULDU, İÇİNDEKİLER SORGULANDI

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 15

TERLİKLER NARİN'İN ÇIKMADI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 16

NARİN’İN SON GÖRÜNTÜSÜ

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 17
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 18
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 19
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 20
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 21
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 22
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 23
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 24
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 25
Kayıp Narin için 18’inci günde yeni ihbar: Ekipler gölette arama yaptı - 26
DAHA FAZLA GÖSTER