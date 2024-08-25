Kayıp Narin'den 5 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek. Narin ile ilgili Diyarbakır Valiliği’nden de cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yalanlama geldi.
Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız bir daha geri dönmedi.