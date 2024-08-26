Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bulunan kan lekelerinin Narin'e ait olmadığı anlaşıldı. Narin ile ilgili Diyarbakır Valiliği’nden de cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yalanlama geldi.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 1

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız bir daha geri dönmedi.

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Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 2

Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 3

Çalışmalar kapsamında, mahalledeki evler ve köye giriş-çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9 bin 300 araç kontrol edildi.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 4

Bögedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 5

KAN İZLERİ BULUNDU

Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı.

Ancak, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 6

SON GÖRÜNTÜLERİ

Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 7

Çalışmalar, mısır tarlası olan bölgede yoğunlaştırıldı.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 8

Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 9

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kız çocuğu Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edildiği bildirildi.

Kayıp Narin'den 6 gündür haber yok! Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu - 10

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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