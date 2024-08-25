Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler

Kayıp Narin ile alakalı son dakika gelişmeleri yakından talip edilmeye devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Arama ekipleri Narin’i her yerde ararken, bölgedeki vatandaşlar da bulunması için sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyor. En son 4 arkadaşıyla birlikte görüntülenen Narin'in, önce kursa ardından ise amcasına gitmek için annesinden izin aldığı biliniyor. Son olarak Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Peki, Kayıp Narin Güran bulundu mu?

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 2

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” dedi.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 3

TERLİĞİ BULUNDU

En son yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 4

TERLİK NUMARASI FARKLI ÇIKTI

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade etti.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 5

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor.21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 6

EVİNİN YAKINLARINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 7

NARİN'İN KAYBINDA SON DURUM

Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler - 8

AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler de kanal kenarı ve tarlalarda Narin’i arıyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

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