Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 5'inci gününde son durum: Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır'daki Narin'in kaybıyla ilgili son gelişmeler
Kayıp Narin ile alakalı son dakika gelişmeleri yakından talip edilmeye devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. Arama çalışmalarında bugüne kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. Arama ekipleri Narin’i her yerde ararken, bölgedeki vatandaşlar da bulunması için sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyor. En son 4 arkadaşıyla birlikte görüntülenen Narin'in, önce kursa ardından ise amcasına gitmek için annesinden izin aldığı biliniyor. Son olarak Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Peki, Kayıp Narin Güran bulundu mu?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor.