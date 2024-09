Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 23'e çıktı: Diyarbakır Barosu'ndan otopsi açıklaması

OTOPSİ İŞLEMLERİ 8 SAAT SÜRDÜ

Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi ile de bilgi veren Eren Eren, yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."