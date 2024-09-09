Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 1

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. 

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TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 2

NARİN'İN CESEDİNİN BULUNDUĞU YER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 3

ÇUVAL İÇERİSİNDE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

"Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 4

Bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 5

BAKAN TUNÇ: OTOPSİ İŞLEMİ SONA ERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in otopsi işleminin sona erdiğini açıkladı. Bakan Tunç, uzmanların Narin'in bedeni üzerinde yaptığı incelemenin 11 saate yakın sürdüğünü belirtti.

Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir."

Öte yandan örneklerin Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp'ın inceleyeceğini öğrenildi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 6

GÖZALTINDAKİLERİN SORGULANMASI SÜRÜYOR

Yılmaz Tunç, gözaltına alınan kişi sayısının 24'e çıktığını belirterek  ifade işleminin devam ettiğini belirterek "Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. arin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı. 

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 7

TUTUKLANAN AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 8

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI EREN'DEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü." dedi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 9

Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi ile de bilgi veren Eren Eren, şunları söyledi:

"Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 10

ÇUVALDA NELER VAR?

"Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek."

"Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?" sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı: "Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde."

Eren, bir gazetecinin "Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine "Evet." dedi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 11

"NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN BİR ŞEY SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Eren, "Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?" sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 12

ANNE-BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu. 

Öte yandan soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 13

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 14

KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Küçük kızın cenazesi köyündeki mahalle mezarlığına defnedilecek.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 15

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.

Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 16

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

Ancak ağabey serbest bırakıldı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 17

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 18

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 19

Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 20
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı - 21
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