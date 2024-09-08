Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz otopsi işleminin tamamlandığını ve ayrıca bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı böylece soruşturmada gözaltı sayısı 24'e çıktı. Öte yandan Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil incelenmek üzere yeniden Adli Tıp'a götürüldü

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 1

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 2

NARİN'İN CESEDİNİN BULUNDUĞU YER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 3

ÇUVAL İÇERİSİNDE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

"Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 4

Bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 5

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı.

Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı. Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne girişlere izin verilmiyor.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 6

DAHA ÖNCE İZ BULAMADILAR

İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 7

ANNE-BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildiğini duyurdu. 

Öte yandan soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 8

DEFİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı.

Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 9

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 10

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.

Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 11

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

Ancak ağabey serbest bırakıldı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 12

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 13

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 14

Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 15

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 16

“TUTUKLAMA BİR TEDBİR”

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 17

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI EREN'DEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü." dedi.


Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 18

OTOPSİ İŞLEMLERİ 8 SAAT SÜRDÜ

Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi ile de bilgi veren Eren Eren, yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."


Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 19

"NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN BİR ŞEY SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Eren, "Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?" sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:


Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 20

ÇUVALDA NELER VAR

"Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek."

"Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?" sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı: "Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde."

Eren, bir gazetecinin "Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine "Evet." dedi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 21

BAKAN TUNÇ: OTOPSİ İŞLEMİ SONA ERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in otopsi işleminin sona erdiğini açıkladı. Bakan Tunç, uzmanların Narin'in bedeni üzerinde yaptığı incelemenin 11 saate yakın sürdüğünü belirtti.

Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır.

Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir."

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması - 22

GÖZALTINDAKİLERİN SORGULANMASI SÜRÜYOR

Yılmaz Tunç, gözaltına alınan kişi sayısının 24'e çıktığını belirterek  ifade işleminin devam ettiğini belirterek "Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir.

Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir.

Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir.

Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı. 

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