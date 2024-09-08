Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Narin soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'otopsi' açıklaması
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresinde bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in dere kenarında çuval içerisinde bulunduğunu ve ilk bulgulara göre, çuvalın üzerinin şüphe uyandırmaması için taşlarla ve dallarla doğal bir görüntü verildiğini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında Narin'in anne-babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheliye gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz otopsi işleminin tamamlandığını ve ayrıca bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı böylece soruşturmada gözaltı sayısı 24'e çıktı. Öte yandan Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil incelenmek üzere yeniden Adli Tıp'a götürüldü
Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.
Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.