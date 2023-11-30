Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu
Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları 4’üncü günde de sürüyor. Olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.
Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4’üncü günde de devam ediyor.