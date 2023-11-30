Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu

Trabzon'da limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları 4’üncü günde de sürüyor. Olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 1

Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4’üncü günde de devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 2

Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 3

Havadan helikopter destekli aramaların 4'üncü gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 4

Yaklaşık 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 5

AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 6

Öte yandan arama çalışmalarına destek veren SÜR-AK gönüllüleri, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaştı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 7

Bu gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 8

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Kasım’da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 9

Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 10

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 11

Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 12

Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 13
Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu - 14
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