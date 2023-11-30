Kayıp öğrencileri arama çalışmalarında 4. gün: Cep telefonu, mont, kalem ve para bulundu

Öte yandan arama çalışmalarına destek veren SÜR-AK gönüllüleri, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaştı.